Dolar fiyatları bugün ne kadar? Piyasalarda son durum euro dolar alış satış fiyatı 24 Aralık

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda dış mihrakların devlet üzerindeki baskıyla birlikte artış yaşayan kur hükümetin izlediği politikalar ve milletin dirayetli duruşu ile piyasalarda normal seviyeyi görmüştü. Daha sonra ise düzelen ilişkilerin neticesinde ciddi bir düşüş içerisine girmişti. Bu dönemde bireyler de yaşanan hareketlilik ile yakından ilgilenmeye başlamışlardı. Peki bugün euro ve dolar fiyatları ne kadar oldu? Merak içinde araştırılan bu konular ve piyasalarda son durum euro dolar alış satış fiyatı ile ilgili tüm bilgileri hazırladık...

EURO BUGÜN NE KADAR?

Her ne kadar döviz kurları ile ilgili araştırma konuların baş aktörü dolar olsa da, euro fiyatları da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İvmeli olarak bir düşüş kazanan euro bu sabah, 6.03 civarında seyrediyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

İngiltere ve Amerikan merkezli operasyonlar neticesinde artış gösteren ve hükümetin yaptığı atılımlar ve halkın gösteri tepki ile birlikte kalıcı olamayıp hızlı bir şekilde düşüş yaşayan dolar, bu sabah 5.30 civarında seyrediyor. Analistlerin ve istatistikçilerin yorumu ise doların bu seviyelerde kalması neticesinde yeni yılda 5'in altını görmesi kaçınılmaz olarak görülüyor.