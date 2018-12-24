Türkiye’de 1,5 milyon adet otomobil üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri verisini açıkladı. Buna gore, Türkiye'de 2017 yılında 1 milyon 555 bin 539 adet otomobil, 191 milyon 19 bin 688 ton hazır beton, 743 bin 531 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 821 bin 814 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLAR 1 TRİLYON 342 MİLYAR 944 MİLYON TL OLDU

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2017 yılında 1 trilyon 342 milyar 944 milyon TL oldu. Bu değer 2016 yılında 1 trilyon 45 milyar 754 milyon TL iken 2015 yılında 956 milyar 497 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLARIN YÜZDE 13,8'İNİ GIDA SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

Girişimlerin 2017 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 13,8'ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,2 ile ana metal sanayi ürünleri ve yüzde 10,1 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

ÜRETİMDEN YAPILAN SATIŞLARIN YÜZDE 3,2'SİNİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

İmalat sanayinde 2017 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,2'sini oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 70,8 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 26'da kaldı.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA, ARA MALLARI YÜZDE 46,7 İLE İLK SIRADA YER ALDI

İmalat sanayinde 2017 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 46,7'sini ara malların, yüzde 24,1'ini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerji'nin payı ise yüzde 5'te kaldı.