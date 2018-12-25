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206 üniversiteye kariyer merkezi

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018
206 üniversiteye kariyer merkezi
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, istihdama ivme katacak, işgücü piyasasını güçlendirecek dört önemli adım atacak. Türkiye'deki 206 üniversitenin tamamında kariyer merkezi kurulacak, açık iş pozisyonlarını yayınlamak amacıyla geliştirilen "kariyer kapısı" uygulaması başlatılacak, "Mezun İstihdam Edilebilirlik Araştırması" tamamlanacak. Yurtdışına gönderilecek öğrencilere "yurtdışı bursiyer vizyon eğitimleri" başlatılacak. Üniversite sınavlarında ilk 25 binde yer alan başarılı öğrenciler ile bilim olimpiyatlarında derece alan öğrenciler için TÜBİTAK Lisans Bursiyerleri Mentörlük Sistemi hayata geçirilecek.
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206 üniversiteye kariyer merkezi
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