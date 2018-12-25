206 üniversiteye kariyer merkezi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, istihdama ivme katacak, işgücü piyasasını güçlendirecek dört önemli adım atacak. Türkiye'deki 206 üniversitenin tamamında kariyer merkezi kurulacak, açık iş pozisyonlarını yayınlamak amacıyla geliştirilen "kariyer kapısı" uygulaması başlatılacak, "Mezun İstihdam Edilebilirlik Araştırması" tamamlanacak. Yurtdışına gönderilecek öğrencilere "yurtdışı bursiyer vizyon eğitimleri" başlatılacak. Üniversite sınavlarında ilk 25 binde yer alan başarılı öğrenciler ile bilim olimpiyatlarında derece alan öğrenciler için TÜBİTAK Lisans Bursiyerleri Mentörlük Sistemi hayata geçirilecek.