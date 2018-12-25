Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı, Büyük indirimler geliyor!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşından itibaren konutlarda elektriğe yüzde 10 indirim yapılacak. Aynı zamanda doğalgazda da yüzde 10 indirim yapılacak. dedi.

İŞ ADAMLARINA MÜJDE

"Bölgesel istihdam teşvikini bir yılda uzatıyoruz"

BES'DE FON TUTARI 87 MİLYAR LİRAYI BULDU

BES'te katılımcı sayısı 7 milyona, fon tutarı 87 milyar lirayı buldu. Sistemi cazip hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Devlet katkı payı için 4,1 milyar lira daha ayırdık. Devleti yaşatmak için insanı yaşatmamız gerekiyor. Akaryakıtta vazgeçtiğimiz ÖTV tutarı 8 milyar liranın üzerindedir. Pek çok sektörüde ÖTV ve KDV indirimleri yaptık. Vergi politikalarını bütüncül ve adil anlayışla gözden geçireceğiz. 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek.

Buradan tüm milletime sesleniyorum. Turizmde çok iyi bir yılı geride bırakıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılını Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz. Bölgeyi Göbeklitepe yılında ayağa kaldıracağız. Şanlıurfa'da açılışını bizzat yapacağız.

2019 BÜTÇESİ HİZMET AMAÇLI BİR BÜTÇEDİR

Değerli arkadaşlar 2019 bütçesi hizmet amaçlı bir bütçedir. Önümüzdeki yıl eğitime ayırdığımız kaynağın 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Sağlığa 157 milyar lira ayırıyoruz. Belediyelerimiz için 93,6 milyar lira aktarıyoruz. Tarım sektörü için 16,1 milyar lira, tarımsal yatırımlara 5,1 milyar lira, diğer desteklere 5,3 milyar lira olmak üzere 26,5 milyar lira.