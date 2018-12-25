Borsalarda 10 yılın çöküşü

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret savaşlarıyla başlayıp, küresel ekonomide durgunluk endişelerine dönüşen belirsizliklerle devam eden 2018 yılı, borsalar açısından son 10 yılın en büyük kaybının yaşandığı dönem olarak tarihe geçecek. Küresel borsalarda hisse senedi yatırımcılarının bu yılki kaybı 18.2 trilyon dolara ulaştı. Dünyanın gayrisafi milli hasılasının 75 trilyon dolar olduğu dikkate alındığında, borsalardaki kaybın bunun dörtte birine ulaştığı, Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün ise 20 katı olduğu dikkat çekti.Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 2019 yılı için, faiz artışlarında yavaşlamaya giderken piyasadan dolar çekme programını iki kat hızlandırma konusunda bir değişiklik yapmayacağını bildirmesi, özellikle son bir haftada piyasaların moralini iyice bozdu. ABD piyasalarında ortalama kayıp geçen hafta yüzde 7'ye ulaşırken, Amerikan borsası 1929 büyük buhranından bu yana en kötü aralık ayını geçirdi.Borsalardaki düşüş, dünyanın 500 büyük girişimcisinin elindeki sermayenin de 511 milyar dolar azalarak 4.7 trilyon dolara inmesine neden oldu. Listenin başında bu yıl 53 milyar dolar kaybeden Amazon'un sahibi Jeff Bezos yer alıyor. ABD'li 173 milyarder, sermayelerinin yüzde 6'sını kaybetti.Piyasalar, özellikle ABDÇin ticaret savaşında ateşkes ilan edileceği beklentisi ile tutunmaya çalışırken, bu konunun netleşmemesi gerilimi hızlandırdı. Bu konunun ilk kez gündeme geldiği Arjantin G20 Zirvesi'nden bu yana dünya borsaları 6.5 trilyon dolar kayıp yaşadı.