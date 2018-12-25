Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, dünyadan kaynak getiren yedinci büyük banka olduklarını ve bugün itibarıyla ihracat kredilerinin yüzde 49'unu kullandırdıklarını belirterek, "2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye ihracatının yüzde 26'sını finanse etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Kayseri Sanayi Odasından (KAYSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın aralık ayı olağan meclis toplantısı, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın katılımıyla meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, OSB Başkanı Tahir Nursaçan, KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Eximbank'ın yıl sonuna kadar 8 şube daha açacağını ve toplam şube sayısını 20'ye çıkaracaklarını bildirdi.

2019 Mart ayına kadar da ihracatçılara daha tatmin edici limitler vereceklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"İhracata verdiğimiz desteği reel olarak artırabiliyor muyuz sorusuyla hareket ediyoruz. Daha çok ihracatçıya ve KOBİ'ye destek olabiliyor muyuz diye kendimize bakıyoruz. Dünyadan kaynak getiren yedinci büyük bankayız ve bugün itibarıyla ihracat kredilerinin yüzde 49'unu kullandırıyoruz. 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye ihracatının yüzde 26'sını finanse etmiş olacağız. 2019'da da 1 puan daha artırarak desteğimizi devam ettirmeye kararlıyız. Son üç dört ayı değerlendirirsek desteğimizi hiç azaltmadık, tam tersine bu dönemde de desteğimizi reel olarak artırmaya devam ettik. Önümüzdeki dönemde daha çok ihracatçıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bugün itibarıyla reel ihracat yapan 11 binden fazla ihracatçıya ulaştık. 2020 sonuna kadar bu rakamı 15 bine çıkarmayı, yani reel ihracat yapan bütün ihracatçılarımıza ulaşmayı hedefliyoruz."

İhracatçıların kur riski almamaları gerektiğine işaret eden Yıldırım, "İhracatçılarımızın kur riski almalarını hiç anlayamıyorum. Kur riski almamaları gerektiğinin bir kere daha altını çiziyorum. Kur riski almak hem kendinize hem de ülkenize zarar veriyor. Kur riski finansçılarımızın işi, ihracatçılarımızın işi değil. İhracatçımızın işi üretmek, yeni pazarlar bulmak ve satmak olmalı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, finansal enstrüman yaratma konusunda çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi.