Son dakika haberi: Emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım başladı! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu sene alacakları zam için geri sayıma başlayan bireyler, enflasyon oranlarını oldukça yakından takip ediyorlar. 2018 yılı ikinci yarısında 6 aylık süreçte gerçekleşecek olan bu rakamlar ile ilgili detaylar neredeyse tamamlandı. Peki Ocak ayında emekli maaş artışı ne kadar olacak? Geçtiğimiz Temmuz ayında aldıkları maaş artışı ve iki bayramda alınan ikramiyelerle yüzleri gülen vatandaşların gözü kulağı bu sene Ocak ayında yapılacak zam miktarına çevrildi. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için tüm detayları hazırladık. En düşük emekli zammı ne kadar olacak? İşte yanıtı...