Emekli öğretmene maaş zammı Mart’ta

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği öğretmene 3600 ek gösterge uygulaması, Mart ayında yürürlüğe girecek. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge konusu ikinci 100 günlük planda yer aldı. Yaptığımız görüşme ve hesaplamalara göre ek göstergenin Mart ayı başında yürürlüğe girmesini bekliyoruz" dedi. MEB kaynakları da "MEB 3600 gösterge ile ilgili tüm çalışmalarını tamamlamış, ikinci 100 günlük eylem planında da bununla ilgili en geç Mart'ta sonuç takvimi beyan edilmiştir" bilgisi verdi.