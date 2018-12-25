Euro ve dolar tahvilleri tüzel kişilere de satılacak

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçek kişilerin satışına sunulan euro ve dolar cinsinden devlet tahvillerinin tüzel kişilere de satılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada yatırımcılardan gelen talep üzerine 25 ve 26 Aralık günleri talep toplanacağı ve 28 Aralık günü yatırımcının hesabına geçeceği belirtildi. Bakanlık açıklamasında 5411 sayılı kanun kapsamındaki bankalar ve finansal kuruluşlar ile SPK kanunu kapsamındaki yatırım fonlarını ve yatırım ortaklıklarının (kolektif yatırım kuruluşları) bu tahvillere yatırım yapamayacağı belirtildi. ANKARA