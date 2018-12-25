HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı, 28 Aralık'ta hesaplara aktarılacak!

Hazine ve açıkladı, 'ta hesaplara aktarılacak!

Hazine ve tarafından, yatırımcılardan gelen talep üzerine, bireysel yatırımcılara sunulan avro ve doları cinsinden devlet tahvilleri için 25 ve 26 Aralık 2018 tarihlerinde tüzel kişi yatırımcılardan da talep toplanmasına karar verildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 10:02
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı, 28 Aralık'ta hesaplara aktarılacak!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırımcılardan gelen talep üzerine, 17-26 Aralık tarihleri arasında bireysel yatırımcılara sunulan avro ve doları cinsinden devlet tahvilleri için 25 ve 26 Aralık tarihlerinde tüzel kişi (5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve finansal kuruluşlar ile 6362 sayılı Kanun kapsamındaki kollektif yatırım kuruluşları hariç tüzel kişiler) yatırımcılardan da talep toplanması kararı alındı.

Bu kapsamda, söz konusu senetler yine 28 Aralık 2018 Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

KOBİ alacaklarına devlet güvencesi

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı, 28 Aralık'ta hesaplara aktarılacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN