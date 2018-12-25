İade edilecek köprü geçiş cezası 20 milyon lira

BUGÜN NELER OLDU

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Karayolları Trafik Kanunu'na ilişkin teklifin görüşmeleri sürüyor. Milletvekillerinin eleştirilerine yanıt veren teklifin sahibi AK Parti'nin Grup Başkanvekili Mehmet Muş, cezalı köprü geçişleri kapsamında 26 bin 744 adet tebligatın ödemesinin yapıldığını belirterek, "19 milyon 922 bin lira tahsilat yapılmış. Bu da iade edilecek" dedi. Muş, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz maliklerinin de yapı kayıt belgesinden yararlanmasına imkan sağlayacak bir düzenleme yapıldığını belirtti. ANKARA