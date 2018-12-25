Kurum: 5 yılda 662 bin ev dönüştü

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak yılda 300 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Gecekondu yerine 30 katlı bina istemiyoruz, buna da müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. Bakan Murat Kurum, bakanlık olarak SABAH'ın düzenlediği kurultaylardan alınacak verilerle kentsel dönüşüme örnek projeler katmak arzusunda olduklarını ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstatistik vermek istiyorum. 2017'de BM raporunda dünya nüfusu 1 milyar artarak 7.6 milyar seviyesine gelmiş. 2050 yılında dünya genelinde 10 milyar nüfus bekliyoruz. Türkiye'de yıllık yüzde 1.5 artış var. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 88'i şehirlerimizde yaşıyor. Konut adedi 19.5 milyon. Dolayısıyla inşaat sektörümüz ülkemizde ve diğer ülkelerde lokomotif olmaya devam edecek" dedi."Sanayi mi inşaat mı tartışmasını yapmıyoruz" diyen Kurum, iki olguyu birbirinden ayırmaya gerek olmadığını belirterek, "Gelişen ülkelerde her ikisi de önemli" mesajı verdi. 2012'de başlayan kentsel dönüşüm hamlesiyle bugüne kadar 662 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındığını belirten Bakan Kurum, "Bugüne kadar bakanlık olarak kentsel dönüşüm projelerinde kredi desteği olmak üzere 8.5 milyar TL kaynak aktarıldı. Gelecek 20 yılda 6.7 milyon bağımsız bölümün dönüşmesi gerekiyor" dedi.Bakan Kurum, gecekondu yerine 30 katlı bina yapılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şöyle konuştu: "Vatandaşın içerisinde olduğu değer esaslı projeler yapılacak. Asıl olan depremden vatandaşımızın en az zararı görmesidir. Çökük, metruk ve afet riski görülen alanların dönüşümü çok önemli. En son Erzurum'a gittik. Çok kadim bir şehir. Şehir meydan düzenlemesi yapacağız hem de tarihimizi gün yüzüne çıkarıp gelecek nesillerimize aktarma fırsatımız olacak. Bizim tarihimiz bin yıla dayanıyor. Ecdadın bize bıraktığı eserleri ortaya çıkarıyoruz ve buna devam edeceğiz. Tarihi kentlerimizi meydana çıkaracak projeler ortaya koyacağız."KURULTAYIN açılış konuşmasını yapan SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Yazarı Şeref Oğuz, SABAH'ın uzun yıllardır inşaat sektörünün tartışma platformu haline geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Kentsel dönüşüm, mütekabiliyet, KDV ve İmar Barışı gibi pek çok konuları gündeme getirerek hükümet ve sektör arasında bir köprü işlevi gördük. İnşaat durursa Türkiye durur, bunu biliyoruz. Sektörün durmaması için açıkçası bunun çözümlerini de bulacağız. Gönül ister ki çözümler kalıcı olsun. Kurultaylarla bunu kurumsallaştırdık."ATO Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise kentsel dönüşümün önemine dikkat çekecek, "Küreselleşme konusu kentleri doğrudan etkiliyor. Teknolojik gelişmelerin nimetleri, akıllı şehirler kavramıyla kent hayatına yansıyor. Şehri oluşturan unsurlardan bir kültür, diğer insanın mutluluğudur. Burada dikkate alınması gereken kültürel dokuyu koruyan, kendi öz kimliğini yansıtan şehirler inşa etmektir. Şehirler akıllanırken tarihe de, kültüre de sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.