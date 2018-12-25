Siber saldırılar için merkez açtılar

BUGÜN NELER OLDU

Türk Telekom, Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezini Ankara'da açtı. Dünya standartlarına uygun bir şekilde tasarlanan, 1.500 metrekarelik alana kurulan merkez, Türkiye'yi yakın geleceğin ve günümüz siber saldırılarına karşı koruyacak. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, merkezde izleme, analiz, cihaz yönetimi ve danışmanlık adı altında uçtan uca siber güvenlik hizmetlerini vereceklerini belirterek, "Müşterilerimize yönelik 2017'de bin 32, kasım itibarıyla da bin 168 siber atak oldu. Siber saldırıların hepsini başarıyla engelledik" dedi. Merkezin, dünyadaki merkezlere göre dizayn edildiğini aktaran Önal, dünya standartları yetkinliğinde personelle 7 gün 24 saat kamu kurumlarına, özel şirketlere, KOBİ'lere hizmet sağlayacaklarını anlattı.Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise dünyada siber suçlar denilince ilk akla gelenin yüzde 23 ile ABD olduğunu belirterek, "Türkiye yaklaşık yüzde 3 ile 9'uncu sırada. 2017'de yüzde 2.1 atak ülkemizi hedef almış. 2018'in ilk yarısında dünyada ise 2.8 milyon DDoS atak gerçekleşmiş" dedi. ANKARASIBER Güvenlik Merkezi üzerinden 14 farklı ürün ve servis daha sunarak ülke korumasına verdiği hizmeti artırmayı hedefleyen Türk Telekom, kurumsal müşterilerine sunulan özel güvenlik cihaz ve sistemlerin yönetiminin ve işletiminin servis olarak sunulacağı yapıya geçmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusundaki çalışmaların sonucu olarak, Türk Telekom kısa süre önce Siber Güvenlik Merkezi üzerinden gelişmiş tehdit önleme hizmeti ile tanımlanmamış özel saldırı türlerine karşı koruma sağlayacak özel bir hizmeti de sunmaya başladı. Gelişmiş Sürekli Tehdit olarak tanımlanan APT alanında hizmet veren ilk telekom operatörü olan Türk Telekom, Siber Güvenlik Merkezi'nde sunduğu tüm hizmetleri kendi kaynakları ve alanındaki en iyi iş ortaklarıyla çalışarak sunuyor.