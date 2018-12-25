Son dakika haberi: AGİ ne kadar olacak? 2019 Asgari Geçim İndirimi zammı ne kadar kaç TL olacak?

Aylardır vatandaşların heyecan içinde beklediği Asgari Ücret Zammı bugün gelen son dakika bilgisine göre yapılacak toplantı ile belli olacak. Asgari Ücret Zammı'nın belirlenmesi ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri olan AGİ (Asgari Geçim İndirimi) 'ye yapılacak zam miktarı da belli olacak. Enflasyon oranlarının yapılacak zamlarda en büyük etken olduğu ise bilinenler arasında bulunuyor. Asgari Geçim İndirimi ücretleri evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuklarınızın olup olmamasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu sayede alınacak asgari ücret maaşı da değişebilir.

AGİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yaklaşık 6 milyon asgari ücretli çalışanın bulunduğu Türkiye'de yapılacak zam miktarı ile ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplandı. Buna göre, 2019 zamlı asgari ücret tutarı ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar olacak? 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte AGİ (Asgari Geçim İndirimi) tutarı için rakamlar da ortaya çıktı.