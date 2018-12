Yılda 500 bin ev dönüşmeli

BUGÜN NELER OLDU

SABAH gazetesinin düzenlediği 'Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'nın 6'ncısı Ankara'da yapıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen kurultayda Türkiye'deki kentsel dönüşüm ve bu konuda atılacak adımlar masaya yatırıldı. Kurultayın ardından SABAH'a değerlendirmelerde bulunan KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, her yıl ortalama 500 bin deprem gerçekleştiğine vurgu yaparak, "Depremleri engelleyemeyiz ancak riskleri en aza indirebiliriz. Sürdürülebilir kentsel dönüşümle sektör, kamu, finans ve milletten oluşan sacayağı süreci başarıya taşıyabilir" dedi.Sektör olarak sorumluluklarının çok büyük olduğunun altını çizen Elmas, "7.5 milyon riskli yapının, deprem öncesinde yenilenmesi gerekiyor" diye konuştu. Kentsel dönüşümü her yıl yıkılıp, yerine yenileri yapılan binalar olarak yorumlamanın büyük bir yanlış olduğunun altını çizen Elmas, şöyle devam etti: "Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon konut ruhsatı alınıyor. Bu rakamın yaklaşık ortalama 100 bini kentsel dönüşüm kaynaklı olabilmiş. Halbuki kentsel dönüşümde yılda 500 bin konut seviyesine ulaşmamız gerekiyor. Bunun için 1 milyonluk konut pastasını kentsel dönüşüm eksenine hızlıca kaydırmalıyız. Yıllık kentsel dönüşüm kaynaklı üretilen 500 bin konut, sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm süreci ve 15 yılda riskli yapıların sıfırlanması anlamına geliyor."Kentsel dönüşüm sürecini vatandaşa vefa borcu olarak gördüklerini söyleyen Dap Holding Başkanı Ziya Yılmaz, "Yaşanan sıkıntıların başında vatandaşa kentsel dönüşümün mantığını anlatamamak geliyor. Kentsel dönüşüm bir fedakârlık, bir vefa sürecidir. Zenginleşme aracı değildir. Daha güvenli, daha modern, daha insanı şartlarda yaşama sürecidir" diye konuştu. Ülke genelinde 580 bin adet konutun yenileme çalışmalarının başladığını hatırlatan Ziya Yılmaz, "Hedef 2030 yılına kadar 7.5 milyon konutu öncelik ve aciliyet durumlarına göre dönüştürmek. Bu açıdan aciliyetin fark edilmesini önemli buluyorum" dedi. Yılmaz, şöyle devam etti: "Bu anlamda belediyelerin daha fazla inisiyatif alarak sürecin hızlandırılmasına katkı sağlamalarının önemli olduğuna inanıyorum. Amacımız en öncelikli vatandaşlarımın sağlam yapılarda bir an önce oturmaya başlamalarını sağlamak, ikincisi özellikle büyük şehirlerimizin dünyadaki rolünü artırmasını sağlamak."2012'den bugüne kadar 580 bin konutun dönüştüğünü hatırlatan Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, "Bugün için halen dönüşmesi gereken neredeyse 5 milyon konut var. 2030'a kadar bu sayının 7.5 milyon olması öngörülüyor. Hükümetimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Kentsel dönüşüm yapacak firmalara hem mali hem de teknik yeterlilik kriterlerinin getirileceğinin altını çizen Kuzu, "Bu çalışmalarla yaşanan mağduriyetlerin önüne geçileceğini düşünüyorum. Yarım kalan projelerin vatandaşı zor durumda bırakmaması için gündemdeki diğer konu bina tamamlama sigortası. Meclis'te görüşmeleri süren kanun teklifi ile bina tamamlama sigortası zorunlu olacak. Yasalaşırsa firmalar yapı ruhsatı almadan önce bina tamamlama sigortası yaptıracak" şeklinde konuştu.Deprem gerçeğinin konuşulması ve daima gündemde kalması, farkındalık oluşması için yaptığınız çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.SABAH'ın yaptığı organizasyonlar kentsel dönüşüme dikkat çekiyor, bunun ne denli hayati olduğunu gösteriyor. Sizlere teşekkür ediyoruz.Organizasyonlarla sektörümüze destek verdiğiniz, sorunlarımızı dile getirdiğiniz, sektörün gelişmesine katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz.