2019’da ekonomide toparlanma bekliyoruz

BUGÜN NELER OLDU

İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 2019 yılının ikinci yarısında ekonomik aktivitede bir toparlanma beklediklerini belirterek, "Enflasyonda bir düşüş olacağını öngörüyoruz. Buradaki iyileşme sonrasında faizlerde yaşanabilecek aşağı yönlü seyir paralelinde kredi talebinde de kayda değer artış yaşanması olası" diye konuştu. "Yapısal reformlar hayata geçirilmeli" diyen Bali, Türkiye'nin yeni bir hikâye yazacağına inandığını söyledi.Önümüzdeki yıl aktif kalitesinin ve kârlılığın korunmasının bankacılık sektörü için öncelikli olacağını dile getiren Bali, "İkinci yarıda bilançolar tekrar sağlıklı büyüme trendine girebilir" diye konuştu. Sorunlu kredi oranlarının yönetilemeyecek seviyelerde olmadığını vurgulayan Bali, şöyle konuştu: "İçinde bulunulan konjonktürün getirdiği zorluklara rağmen ekim sonu itibarıyla sektördeki takipteki kredi oranı yüzde 3.5 civarında. Uluslararası kıyaslamalar açısından sorunlu kredilerdeki oranımız, birçok Avrupa ülkesine göre hâlâ daha düşük." İş Bankası'nın her kritik dönemde rol almak ve elini taşın altına koymaktan imtina etmediğini anlatan Bali, "Üreticinin, sanayicinin, tüccârın, esnafın, çiftçinin, hane halkının yanında olmaya, ihtiyaç duydukları anlarda onlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.