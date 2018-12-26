6 milyon kişi nefes aldı

BUGÜN NELER OLDU

Devletin uzattığı barış eli milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürdü. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi dairelerine 5 milyon 950 bin 136 kişinin müracaat ettiğini, yaklaşık 70 milyar liralık borcun yapılandırıldığını söyledi.2 milyon 459 bin 714 kişinin, ödemelerini süresinde yapmayarak kanun hükümlerini ihlal ettiğini belirten Muş, "10 Aralık itibariyle 13.4 milyar lira tahsil edildi. Bozulmadan devam eden yapılandırma tutarı 32 milyar lira civarında. Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 270 bin 402 kişi başvuru yaptı. 43.4 milyar lira yapılandırıldı. 562 bin kişi ödemelerini yapamadı, hükümleri ihlal etti. Dolayısıyla bu kanunla tekrar bir şans daha vermiş olacağız. Bugüne kadar 3.2 milyar lira tahsilat yapıldı" dedi.Vergi yapılandırması kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara, yeniden imkân tanınıyor. Ödemeleri gereken tutarları, geç ödeme zammı ile birlikte şubat 2019'a kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecekler.Öte yandan AK Parti milletvekillerinin imzasıyla teklife yeni maddeler de eklendi. Buna göre, arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla Ziraat Odası üyelik aidatının alt sınırı asgari ücretin yüzde 2'sinden yüzde 1'e düşürülüyor.Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan POLSAN'ın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amaçlanıyor. Bu amaçla, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olmaları şartı getiriliyor.Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak. Cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak. Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına karşın 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.