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'de "drift" yapan alkollü sürücüye rekor ceza!

Alkollü halde kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 9 bin 46 lira ceza kesildi. Ehliyetine 13 yıl el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 17:07 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 17:11
Eskişehir'de drift yapan alkollü sürücüye rekor ceza!

Eskişehir'de, alkollü halde kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 9 bin 46 lira ceza uygulandı.

9 BİN 46 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ!

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, bir otomobilin sürücüsünün drift yaptığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye gitti. Kısa sürede yakalanan sürücünün 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, ehliyeti alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve drift yapmaktan 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine de ilgili kanunlar gereği 2031 yılına kadar el konuldu.

Araç ise 60 gün trafikten men edildi.

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Eskişehir'de "drift" yapan alkollü sürücüye rekor ceza!
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