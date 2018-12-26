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Güçlü performansı müjdelerle taçlandırıyoruz

Giriş Tarihi: 26.12.2018
Güçlü performansı müjdelerle taçlandırıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, asgari ücretin belirlenmesinin ardından sosyal medyadan önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak, infografik destekli açıklamasında, "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bakan Albayrak'ın paylaştığı grafikte elektrik fiyatlarının konutlarda yüzde 10, doğalgaz fiyatlarının ise konut ve küçük işletmeler için yüzde 10 indirildiğine dikkat çekildi. Grafikte, işverene asgari ücret desteğinin 9 aydan 12 aya çıkarıldığı belirtildi. Bakan Albayrak, paylaşımında, bir yıl daha uzatılan bölgesel istihdam teşviki ile 52 il ve 2 ilçede işverenlere SGK priminden 6 puan daha indirim yapıldığını vurguladı. Sigorta prim teşviki uygulaması ile 500 ve üzeri sigortalı çalıştıranlar iş yerleri için 3 puan, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için 5 puan teşvik verileceğine dikkat çekti.
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Güçlü performansı müjdelerle taçlandırıyoruz
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