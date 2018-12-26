İGA’dan ikinci sermaye artırımı

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İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, sermayesini 6 milyar 240 milyon liradan 7 milyar 368 milyon liraya yükselterek aynı yıl içerisinde ikinci kez sermaye artırımına gitti. İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, havalimanı işletmesi, 20 Aralık 2018 tarihli genel kurulunda alınan karar ile 1 milyar 128 milyon lira artırıma gitti. Böylece İGA ortaklarının şirkete sağlamış olduğu sermaye katkısı 1 milyar 791 milyon euronun üzerine çıkmış oldu. Bu artırımla aynı yıl içerisinde toplamda 2 milyar 918 milyon lira artışla da bir rekora imza atılmış oldu. Sermaye artırımının yabancı para cinsinden karşılığı ise 535 milyon 567 bin euro oldu.İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, konuya ilişkin açıklamasında, aynı yıl içerisinde ikinci defa rekor seviyede sermaye artırımına gittiklerini belirterek, "İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin geleceği adına hayata geçirilen en önemli projelerden birisi. İstanbul'u dünyanın havacılık merkezi yapma hedefiyle çıktığımız bu yolda hissedarlarımız, Türkiye ekonomisine olan güvenlerini, bu yıl içinde ikinci kez sermaye artırarak göstermiştir. Havalimanımızın tam kapasiteyle hizmete girmesine sayılı günler kaldı. Tüm hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. 29 Ekim'den bu yana 66 bin kişi havalimanımızdan uçtu" dedi.Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin iç hat CIP Salonu'nun İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdiğini bildirdi. Ekşi, Twitter'da yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda İç Hat CIP'ye sizleri bekliyoruz. Yeni evimiz İstanbul Havalimanı'nda sizler için dizayn edilen iç hat CIP Lounge hizmet vermeye başladı. Büyük projeye, güzel CIP" ifadelerini kullandı.