Kuşadası'na yılbaşında Balkan ilgisi! Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Kuşadası, yılbaşında Balkan ülkelerinden gelen turistler ile çevre il ve ilçelerden gelecek olan tatilcilerin akınına uğrayacak. Yılbaşı gecesi açık olacak olan otellerin tamamı doluluk oranlarına ulaştı. Oteller de yılbaşı programları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak hem yılbaşı tatilinin kısa olması hem de maliyetlerin yüksek olması nedeniyle otel ve restoranlar, yıl düzenledikleri gala gecesi ve eğlencelerde yerel sanatçıları tercih etti. Yılbaşında otel ve restoranlara gidemeyecekler de düşünüldü. Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem ve Dostluk Meydanı'nda Yeni Türkü konseri organize edildi. Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala ilçedeki oteller, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanları ise rengarenk ışıklandırıldı, yılbaşı ağaçları kurulup, süslendi.