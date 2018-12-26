Temizlik işçisi: Bakan Albayrak’ın mektubunu ömür boyu saklayacağım

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağustosta yaşanan ekonomik süreçte Hazine'ye bağışta bulundukları için birer şilt ve teşekkür mektubu gönderdiği 81 isimden biri de temizlik işçisi Enver Gümüş (37) oldu. Enver Gümüş, "Her ay maaşımdan belli bir miktarı, devletimizin yanında olmak için bağış yaptım. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizi onurlandırdılar. Bu ömrümün sonuna kadar saklayacağım, çocuklarıma, torunlarıma bırakacağım bir anı oldu. Madalya ilk geldiğinde çok duygulandım. 15 Temmuz darbe girişimden sonra gerçekleşen bir durum, biz bunu manevi bir duygu olarak yapıyorduk. Hemen hemen her ay elimizden geldiği kadar yatırıyorduk. Bundan sonra da yatırmaya devam edeceğim" dedi.