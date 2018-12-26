Tüketici Hakem Heyeti başvuru değerleri yeniden belirlendi!

Tüketici Hakem Heyetleri'ne yapılacak başvuru değerlerini belirleyen tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre tüketiciler; 2019 yılında değeri 5 bin 650 TL'yi aşmayan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuracak.

Büyükşehir statüsünde olan illerde 5 bin 650 ile 8 bin 480 lira arasındaki uyuşmazlıklar, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8 bin 480 lira altındaki uyuşmazlıklar ve yine büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5 bin 650 TL ile 8 bin 480 TL arasındaki uyuşmazlıklar da il tüketici hakem heyetlerine başvurabilecek.