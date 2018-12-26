Turist sayısındaki artış otelcileri 'peşin satışa' yönlendirdi

Avrupalı turistin yoğun ilgisi tatil cenneti Marmaris'teki otelleri oda satışında peşin çalışmaya yöneltti.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konaklama hizmetinin karşılığını peşin alamayan otelcilerin çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Avrupa'dan gelen turist sayısındaki artış nedeniyle otelcilerin oda bedellerini peşin almaya başladığını belirten Bülbüloğlu, "Kitle turizmi yaptığınız bir yerde doğal olan parasının peşin alınmasıdır. Otelcinin çok canı yandı peşin almadığında. Turizmin zor olduğu günlerde otelciler taşın altına elini koydu ve vadeli çalıştı. Turizmdeki artışla birlikte rezervasyon yerine odanın peşin satılması doğal. Vade olmaksızın peşin çalışmasının doğal karşılanması lazım. Olması gereken olmaya başladı otelci açısından." dedi.