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sayısındaki artış otelcileri 'peşin satışa' yönlendirdi

'nın Marmaris ilçesindeki oteller, Avrupalı sayısındaki artış nedeniyle oda satışlarında vade yerine peşin çalışmaya başladı.

Giriş Tarihi: 26.12.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 13:40
Turist sayısındaki artış otelcileri 'peşin satışa' yönlendirdi

Avrupalı turistin yoğun ilgisi tatil cenneti Marmaris'teki otelleri oda satışında peşin çalışmaya yöneltti.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konaklama hizmetinin karşılığını peşin alamayan otelcilerin çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Avrupa'dan gelen sayısındaki artış nedeniyle otelcilerin oda bedellerini peşin almaya başladığını belirten Bülbüloğlu, "Kitle turizmi yaptığınız bir yerde doğal olan parasının peşin alınmasıdır. Otelcinin çok canı yandı peşin almadığında. Turizmin zor olduğu günlerde otelciler taşın altına elini koydu ve vadeli çalıştı. Turizmdeki artışla birlikte rezervasyon yerine odanın peşin satılması doğal. Vade olmaksızın peşin çalışmasının doğal karşılanması lazım. Olması gereken olmaya başladı otelci açısından." dedi.

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Turist sayısındaki artış otelcileri 'peşin satışa' yönlendirdi
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