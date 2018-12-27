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bugün ne kadar? Canlı gram tam fiyatları burada

ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kültürümüzde dolar ve euronun aksine daha çok benimsenen ve yatırım aracı olarak görülen altın, yeni yıla girmeden önce inişli çıkışlı bir grafik sergilemeye devam ediyor. Her ne kadar belli bir oran etrafında seyretse de yeni yılda ne kadar olacağı uzmanlar tarafından ön görülmeye başlandı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram, tam, yarım, fiyatları...

Giriş Tarihi: 27.12.2018 08:25
Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram tam çeyrek altın fiyatları burada 27 Aralık

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Türk kültüründe en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan ve dolar ve euronun aksine millet tarafından daha çok benimsenmiş olan altın, hafta ortasında da büyük sürprizlere izin vermeden devam ediyor. Hediyeleşmeden yatırıma birçok kişinin gözdesi olan altın fiyatları ile ilgili tüm detayları ve uzman yorumlarını ise her zaman olduğu gibi bugün de sizler için hazırladık. Peki, 27 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, uzman yorumları ve analizlerini bu başlık altından bulabilirsiniz. Gram tam ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte yanıtı...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram tam çeyrek altın fiyatları burada 27 Aralık
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