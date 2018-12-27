Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram tam çeyrek altın fiyatları burada 27 Aralık

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Türk kültüründe en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan ve dolar ve euronun aksine millet tarafından daha çok benimsenmiş olan altın, hafta ortasında da büyük sürprizlere izin vermeden devam ediyor. Hediyeleşmeden yatırıma birçok kişinin gözdesi olan altın fiyatları ile ilgili tüm detayları ve uzman yorumlarını ise her zaman olduğu gibi bugün de sizler için hazırladık. Peki, 27 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, uzman yorumları ve analizlerini bu başlık altından bulabilirsiniz. Gram tam ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte yanıtı...