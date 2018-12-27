Dönüşüm gereklilik değil zorunluluk

BUGÜN NELER OLDU

Kentseldönüşümün Türkiye için bir gereklilik değil zorunluluk olduğunun altını çizen Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel asıl meselenin bakış açısı olduğunu belirterek, "Kentsel yenileme ve dönüşümü ticari olmaktan çıkarıp, bir gereklilik değil zorunluluk olduğunu anlamak ve anlatmak gerekiyor" dedi. Yücel, dönüşümün hakkıyla yapıldığı takdirde; sadece bireylerin değil tüm Türkiye'nin kazanacağını söyledi. Yücel, "Gerçekten başta ekonomik olmak üzere sosyal ve kültürel bir dönüşümü hedeflemek gerekiyor. Ancak bu şekilde yapılan kentsel dönüşüm projeleri ile varolan bölgenin ve kişilerin gelişmişlik düzeyi ve yaşam standartları yükseltilebilir diye düşünüyorum" diye konuştu.Bir şehrin eksikliklerinin tespit edilip yeniden inşa edilmesinin kolay bir iş olmadığını vurgulayan Kaan Yücel, "Bu yüzden kentsel dönüşümde yapılan çalışmaların, şehri tamamlayıcı birer unsur haline gelmesi için ortak akılla aksiyon almak ve bina bazında değil alan bazında dönüşümü gerçekleştirmek gerekiyor" dedi. Yücel, "Türkiye'de, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 30-40 sene ortalamalı birçok eski konut stoku bulunuyor. Bu konut stoğunun hızlı bir şekilde yenilenip günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Geliştirilen kentsel dönüşüm politikalarının inşaat sektörünün büyüme ve gelişme potansiyelini yukarılara taşıdığının altını çizen Kaan Yücel, şunları söyledi: "Yürürlüğe girdiği günden bugüne baktığımızda daha çok tek tek bina bazında ve rantı yüksek bölgelerde yasanın uygulandığı görüyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 200 civarında riskli alan olduğu düşünüldüğünde kentsel dönüşümün de alan, parsel, ada bazında gerçekleştirilmesi çok önemli. Zira büyük bir alan içinde kentsel dönüşümü gerçekleştirdiğinizde birçok şeyi bir arada yapabilme şansına sahip oluyorsunuz. Hem evleri yeniliyorsunuz, hem alt yapı sorunlarını çözüyorsunuz."KaanYücel gayrimenkul sektörünün 2019'da başarı grafiğini aynı şekilde devam ettirebilmesi için ekonomide istikrarı yakalamanın şart olduğunu belirtti. Yücel, "Tapu harçlarına yönelik yapılan düzenleme kentsel dönüşümün hızlanması açısından önemli" diye konuştu.