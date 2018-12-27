Elektrik ve Suya dijital abonelik! 1 Ocak'tan itibaren E-Devlet üzerinden yapılacak...

Türkiye'de e-Devlet uygulamaları son dönemde hayatımızı kolaylaştırmak adına oldukça fazla yer tutmaya başladı. Öyle ki e-Devlet üzerinden yapılan artık günlük hayatta bir sürü koşturmamız gereken işleri tek bir tuşla halledebiliyoruz. E-Devlet'in yeni yeniliklerinden biri ise Elektrik ve Suya 'dijital' abonelik sistemini getirmesi oldu. Bu sayede artık dijital abonelik e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte tüm detaylar...

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından oluşturulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) göre, tebligat işlemleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik yolla yapılacak.

ELEKTRONİK YOLLA YAPMA ŞARTI GETİRİLDİ!

Değişikliğe göre, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun kapsamında yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere de tebligatları elektronik yolla yapılması şartı getirildi.

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ise isteğe bağlı olarak elektronik tebligat adreslerini 1 Ocak 2019'dan sonra internet üzerinden çevrimiçi başvuruyla ya da PTT merkezlerinden alabilecek. e-Devlet kullanıcısı olan gerçek kişiler, sağlanacak entegrasyon ile UETS hesaplarına da giriş yapabilecek.

Ücretsiz olarak verilecek elektronik tebligat adresleri, PTT, Elektronik Tebligat Yönetmeliği doğrultusunda UETS üzerinden sunacağı ek arşiv alanı, SMS bildirimi gibi ilave hizmetlerden ücret talep edebilecek.

Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin devreye alınmasıyla birlikte mevcut Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden e-Tebligat hizmeti verilmeyecek. Bu nedenle, UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi alınması gerekecek. UETS ile sadece tebligat iletileri gönderileceğinden, kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda yapacakları yazışmalar, KEP sistemi üzerinden gerçekleştirilmeye devam edecek.

Sistemdeki adrese ulaştırılan tebligat, alıcı tarafından açılmamış olsa dahi beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. UETS sayesinde elektronik tebligatlar değiştirilemez ve inkar edilemez yasal kanıt niteliği taşıyacak. Kişisel veriler korunacak ve bilgi güvenliği garanti altına alınacak. Ayrıca, kağıt kullanımının ortadan kalkmasıyla çevrenin korunmasına katkı sağlanacak.