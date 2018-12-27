HABRAS’ta nefesler tutuldu, bir tonluk bomba ses hızını aştı

Milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin dinamik etkinlik testlerini yapmak için Konya Karapınar'da TÜBİTAK SAGE tarafından kurulan HABRAS, 31 Ekim'de açılmıştı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yüksek maliyetlerle yurt dışında yapılan testlerin ilkine şahitlik etmişti. Bu testte 113 kilogram ağırlığındaki delici sınıf minyatür bomba harp başlığı başarıyla hedefe ulaşmıştı. HABRAS'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla yeni bir test gerçekleştirildi. Test sırasında nefesler kesildi. Taşıyıcı kızak ile birlikte bir ton ağırlığa sahip kısmi delici özellikteki MK-84 genel maksat bombası, savunma sanayinde bir ilke imza attı. MK-84, ray üzerinde ses hızının yaklaşık 1.5 katına ulaştı. Saatte bin 850 kilometre hıza erişen MK-84, bir metre kalınlığa sahip çelik donatı ile güçlendirilmiş beton hedefi başarı ile deldi.

