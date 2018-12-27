HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > HABRAS’ta nefesler tutuldu, bir tonluk bomba ses hızını aştı

HABRAS’ta nefesler tutuldu, bir tonluk bomba ses hızını aştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda (HABRAS) nefesler tutuldu. 2 bin metre uzunluğu ile Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattında ilerleyen bir tonluk bomba ses hızını aştı. Saatte bin 850 kilometre hıza ulaşan MK-84 genel maksat bombası, bir metrelik çelik donatı ile güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi. Testin başarıyla sonuçlandığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Tarihi bir ana şahit olduk. Savunma sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atıldı” dedi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 09:55
HABRAS’ta nefesler tutuldu, bir tonluk bomba ses hızını aştı

Milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin dinamik etkinlik testlerini yapmak için Konya Karapınar'da SAGE tarafından kurulan HABRAS, 31 Ekim'de açılmıştı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yüksek maliyetlerle yurt dışında yapılan testlerin ilkine şahitlik etmişti. Bu testte 113 kilogram ağırlığındaki delici sınıf minyatür bomba harp başlığı başarıyla hedefe ulaşmıştı. HABRAS'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla yeni bir test gerçekleştirildi. Test sırasında nefesler kesildi. Taşıyıcı kızak ile birlikte bir ton ağırlığa sahip kısmi delici özellikteki MK-84 genel maksat bombası, savunma sanayinde bir ilke imza attı. MK-84, ray üzerinde ses hızının yaklaşık 1.5 katına ulaştı. Saatte bin 850 kilometre hıza erişen MK-84, bir metre kalınlığa sahip çelik donatı ile güçlendirilmiş beton hedefi başarı ile deldi.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
HABRAS’ta nefesler tutuldu, bir tonluk bomba ses hızını aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN