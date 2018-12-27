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maaşları ne kadar olacak? 2019 Ocak zamlı memur maaşları

Asgari ücrete yapılan yüzde 26 oranında zam miktarı ile birlikte binlerce bireyin merakla arattığı konulardan biri de ‘ maaşları ne kadar olacak’ sorusu oldu. Asgari ücrete gelen artış, AGİ artışı ve yüzde 5’lik ek ödeme memur zamlarına da yansıyacak. Hal böyle olunca memurlara yapılacak zam miktarı da ciddi oranda artmış olarak öngörülüyor. Peki, 2019 Memur zamları ne kadar olacak? İşte merakla aratılan o sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 27.12.2018 14:17
Memur maaşları ne kadar olacak? 2019 Ocak zamlı memur maaşları

Türkiye'de binlerce birey maaşlarına yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Asgari ücrete yüzde 26 oranında gelen zammın ardından hem asgari ücret hem AGİ'nin artması ve bunların yanında yüzde 5'lik ek ödeme de eklediği takdirde memur maaşlarına ciddi oranda iyi bir zam yapılması bekleniyor. Milyonlarca memuru heyecanlandıran bu gelişme araştırmaları da beraberinde getirdi. Bu sorulardan biri ise 'Asgari ücret zammının memur maaşlarına etkisi ne kadar olacak' olarak geçiyor. Bu yazımızda konuyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık.

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Memur maaşları ne kadar olacak? 2019 Ocak zamlı memur maaşları
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