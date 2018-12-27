- Sur'a Millet Bahçesi müjdesi

- Terör olaylarının ardından yeniden yapılandırılan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 150 dönümlük arazi üzerine Millet Bahçesi yapılacak

- Yaklaşık 24 milyon liraya mal olması beklenen Millet Bahçesi, mart ayının sonunda hizmete açılacak



(Fotoğraflı)



Aydın Yorat - Murat Başal

DİYARBAKIR (İHA) - Yaşanan terör olayları sonrası yeniden yapılandırılan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Millet Bahçesi yapılması için çalışmalar tamamlandı. 150 dönümlük arazi üzerine yaklaşık 24 milyon lira harcanarak yapılacak Millet Bahçesi'nin mart ayının sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

Terör örgütü PKK mensuplarınca yaklaşık iki buçuk yıl önce başlatılan çukur ve hendek olaylarının ardından terörden temizlenen Sur ilçesinin yeniden inşası için çalışmalara devam ediliyor. İlçenin tarihi yapısına uygun olarak yapılan iki katlı evlerin yapımına hızla devam edilirken, İçkale müze ve park alanının bitmesi ile birlikte Sur yeni bir kimliğe büründü. Gazi ve Melikahmet Caddelerindeki iş yerlerinin giydirme çalışmalarının büyük bir bölümünün tamamlanmasının ardından ilçede yeni bir çalışmaya daha imza atıldı. Dicle Nehri, Hevsel Bahçeleri ve tarihi Surların kesiştiği bölgeye yaklaşık 150 dönüm arazi üzerine millet bahçesi yapılması için çalışmalara başladı. Yaklaşık 24 milyon liraya mal olması planlanan Millet Bahçesi'nin önümüzdeki mart ayında vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.



Sur'un ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor

Konuyla ilgili bilgi veren Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, iki buçuk yıl önceki terör saldırılarında Sur'un bütün yönleriyle yok edilmek istendiğini söyledi. Diyarbakır'ın İslam'ın Anadolu'ya kapılarını açan ve sahabelerin fethettiği ender şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Çiftçi, "Ancak, terör örgütü burayı yakıp yıkıp yok etmek istedi bütün değerleri ile birlikte. Çatışma sürecinin sona ermesinden itibaren, devletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bütün kurum ve kuruluşları ile bütün bir şekilde Sur ilçesini ele aldı. Bütün yönleri ile ihya ve inşa edilmesi noktasında çok hızlı bir süreç başladı. Geldiğimiz aşamada, ana arterler, Melikahmet, Gazi caddeleri, restorasyon işlemleri ve sokak yenileme çalışmaları tamamlandı. Şimdi 6 mahallede yıkılan, yok edilen yerler tekrar ayağı kaldırılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda, 579 konut ve iş yerinin ihalesi yapıldı. Toplamda bin 500 konut olacak Sur'un içerisinde iki katı geçmeyecek, surların yüksekliğini geçmeyecek Diyarbakır evleri tarzında evler inşa edilmeye başlanıyor. Bu yılın sonuna doğru tamamının ihalesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tamamlanmış olacak" dedi.



"Devletimiz kadim şehre Millet Bahçesi kazandırıyor"

Devletin geldikleri aşamada artık Sur'un tarihinin ve doğal güzelliklerinin yanında kadim şehre bir Millet Bahçesi kazandıracağını vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatı ile TOKİ tarafından ihale edilmiş 150 dönümlük alan 3 ay içerisinde tamamlanmış olacak. Kafeleri ile sosyal donatı alanlarıyla, yollarıyla, restoranları ile Sur, Dicle Nehri ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş Hevsel Bahçeleri manzaralı bu çok özel alan inşallah Diyarbakır'a kazandırılacak. Tamamlandığında, bütün yönleriyle Türkiye'nin dikkatini çekecek bir yer burası. Sıradan bir yerden bahsetmiyoruz, 3 bin yıllık tarihi olan surların dibinde bir taraftan da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Hevsel Bahçeleri manzaralı çok özel bir mikan Millet Bahçesi olarak insanlarımıza hizmet etmiş olacak. Millet Bahçesi aslında Dicle Vadi Projesi kapsamında yapılan bir çalışma. Daha önce On Gözlü Köprü civarında Dicle Vadisi projesi hayata geçirilmişti, oradan da önemli kazanımlar sağlanmıştı, şu anda Diyarbakır'ın en önemli cazibe merkezlerinden biri oldu. Millet Bahçesi projesi 23 milyon 850 bin lira değerinde ve 90 iş günü içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Sözleşmeler imzalandı. İnşallah işler fiili olarak başladı, 3 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Tamamlandığında bütün yönleriyle çok özel bir mekana kavuşmuş olacağız. Sur içerisinden Yenikapı caddesi tamamlandığında Millet Bahçesine açılacak kapısı ile bir bütünlük arz edecek. Sur içi ve dışı o kapı üzerinden birleşmiş olacak. Yürüyüşe çıkan her vatandaşımız Millet Bahçesine kolaylıkla ulaşacak ve özel mekanın tadını çıkaracak."

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