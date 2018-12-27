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Teknosa: Son 2 ayda pazar toparlandı

PINAR ÇELİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018
Teknosa: Son 2 ayda pazar toparlandı
Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2019'da dijital alana 40 milyon TL daha yatırım yapacaklarını söyledi. Habitat Derneği ile birlikte yürüttükleri 'Kadın için Teknoloji' projesi için Hatay'da bir araya geldiğimiz Gürcan, pazarın kur artışları sonrası daraldığını ancak son iki ayda gelen vergi indirimleri ve taksit sayısındaki artışla toparlandığını belirterek, "Bu yıl pazar yine çift haneli büyür. Biz de yüzde 12 civarında büyürüz" dedi. Gürcan, proje kapsamında Türkiye'de kadınlara yönelik ücretsiz bilgisayar ve teknoloji eğitimleri düzenlediklerini, programa 66 ilde 17 bin kadının katıldığını kaydetti.
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Teknosa: Son 2 ayda pazar toparlandı
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