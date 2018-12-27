Türk iskenderi ve dönerine Tahran'da rağbet artıyor

- İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif kentlerinde son zamanlarda, "Türk döneri, Türk pidesi, Türk baklavası ve Tük kebabı" adıyla açılan işletmelerde artış yaşandı. Açılan mekanlardan İranlılar çok memnun - Tahran'daki Türk lokantasının müdürü Mücteba Mehcuri: - "Burada Türk yemeklerini İranlılara tanıtmaya çalışıyoruz. İranlılar, Türk yemeklerine çok ilgi gösteriyor ve biz bu alakadan memnunuz" - Türk lokantasının müdavimlerinden İranlı Armin Parsa: - "Türkiye'nin çok çeşitli ve lezzetli yemekleri var. Sürekli olarak değişik yerlerde, farklı yemekleri tatmak istiyorum. Buradaki iskender kebap ve döner en çok beğendiğim yemeklerden" - İranlı yemek uzmanı Bahadır Emini: - "İranlılar olarak doğu Anadolu yemekleriyle çok yakından alakalıyız. Diğer ülkelerin turistleri de Osmanlı ya da İstanbul mutfağına özel bir ilgi duyar"

TAHRAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - İranlıların Türk yemeklerine olan ilgisi günden güne artıyor.

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif kentlerinde son zamanlarda, "Türk döneri, Türk pidesi, Türk baklavası ve Tük kebabı" adıyla açılan işletmelerde artış yaşandı. Açılan mekanlardan İranlılar çok memnun.

-Türk lokantasındaki malzemeler Türkiye'den getiriliyor

İranlıları, Türkiye'nin damak lezzetleriyle buluşturan Tahran'daki Türk lokantası, yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekiyor.

Tahran'ın en işlek bölgelerinden Şehriki Garp'ta açılan Türk lokantasında yemeklerde kullanılan pirinç, bulgur, kekik, pul biber, karabiber, sumak ve diğer baharat çeşitleri ile malzemelerin tamamı Türkiye'den getiriliyor. Türk aşçıların maharetli ellerinden çıkan yemekler, İranlı müşterilere servis ediliyor.

AA muhabirine konuşan lokantanın müdürü Mücteba Mehcuri, "Restoranı 2 sene önce açtık. Burada Türk yemeklerini İranlılara tanıtmaya çalışıyoruz. İranlılar, Türk yemeklerine çok ilgi gösteriyor ve biz bu alakadan memnunuz. Döner, iskender ve diğer kebap çeşitlerimiz var. Lezzetleri tutturabilmek için yemeklerde kullandığımız tüm malzemeleri Türkiye'den getiriyoruz." dedi.

Döner ustası Lütfü Yıldırım ise "Burada döner ve kebap çeşitleri üzerine güzel lezzetler sunuyoruz. İranlılar döneri çok seviyor. Burada döner ustası olarak 3 arkadaş çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

- "Türk yemekleri çok lezzetli yapılıyor"

Döner ustalarından Ahmet Ağar da Türk yemeklerini İran'da tanıttıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Buraya Türk yemeklerini tanıtmak amacıyla geldik. İranlıların yemeklerimize ilgisinin nasıl olacağını merak ediyorduk. Güzel lezzetler sununca İranlıların da gerçekten çok fazla ilgi gösterdiğini gördük. Rağbet olduğu için biz de işimize daha büyük bir aşkla sarıldık. Allah'a şükür şu an işlerimiz çok iyi gidiyor. Hem kebaba hem de dönere Tahranlılardan çok rağbet var."

Türk lokantasının müdavimlerinden İranlı Armin Parsa ise Tahran'da mimarlık yaptığını ve Şahriki Garp muhitine her geldiğinde Türk lokantasına uğrayıp buranın lezzetli yemeklerinden yediğini anlattı.

"Türkiye'nin çok çeşitli ve lezzetli yemekleri var. Sürekli olarak değişik yerlerde, farklı yemekleri tatmak istiyorum. Buradaki iskender kebap ve döner en çok beğendiğim yemeklerden. Çok lezzetli yapılıyor." diyen Parsa, iki komşu ülke İran ve Türkiye'nin yemek kültüründe de birbirine yakın olduğunu dile getirdi.

- "İranlılar olarak doğu Anadolu yemekleriyle çok yakından alakalıyız"

İran'da son zamanlarda Türk lokantası sayısının artması ve bu lokantaların büyük rağbet görmesi, İranlı yemek uzmanlarının da dikkatini çekiyor.

AA muhabirine konuşan İranlı yemek uzmanı Bahadır Emini, "Son yıllardaki toplumsal yakınlaşma ve İranlıların Türkiye'ye sık sık gidiş-gelişleri Türk yemeklerine olan ilgiyi doğal olarak arttırdı." ifadelerini kullandı.

Emini, Türk yemeklerinin İran'da gördüğü rağbete ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Türk yemeklerinin İran'da ilgi görmesinin öncelikli nedeni coğrafi olarak birbirimize yakınlığımız değildir. İranlılar olarak doğu Anadolu yemekleriyle çok yakından alakalıyız. Diğer ülkelerin turistleri de Osmanlı ya da İstanbul mutfağına özel bir ilgi duyar. Türkiye'nin zengin ve çok çeşitli bir mutfağı var. Buna sürekli olarak yeni türler ekleniyor. İran'da buna benzer bir durum oluşmadığı için Türk yemeklerinin cazibesi artıyor."