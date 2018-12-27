Türkiye’nin yaşayan en büyük zihinlerine Forbes’tan ödül

BUGÜN NELER OLDU

100'üncüyaşını kutlayan dünyanın en önemli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, Türkiye ekonomi tarihine yön veren, iz bırakan ve önemli ilklere imza atan 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri'ni ödüllendirdi. Swissotel The Bosphorus'ta dün düzenlenen, iş ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı gecenin sonunda Ahmet Çalık, Asım Kibar, Abdullah Kiğılı, Ali Nihat Gökyiğit, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Fuat Tosyalı, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Hamdi Akın, Hakkı Yıldız, Hüsnü Özyeğin, Mehmet Kutman, Murat Ülker, Mehmet Ziylan, Nihat Özdemir, Nevzat Aydın, Oya Eczacıbaşı, Ömer Koç, Tuncay Özilhan, Suat Günsel, Suzan Sabancı, Ümran Beba, Yahya Kiğılı ve Zeynep Bodur Okyay Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri ödüllerinin sahibi oldu.