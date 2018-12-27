Yeşilçamlı reklamı Türkiye çok sevdi

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ZiraatBankası'nın kuruluşunun 155'inci yıldönümüne özel hazırladığı reklam filmi sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor. Yeşilçam kahramanlarının filmlerinden birleştirilen görüntüler ile hazırlanan reklam filmi yarım günde Facebook'ta 1 milyondan fazla kişiye erişti. Twitter'da trend topic oldu. 1 milyona yakın kişi tarafından görüntülendi. Reklam filmini sosyal medyada ilk duyuran ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Filmi paylaşan Albayrak, "Biz büyük bir milletiz. Bir kez daha elimizi, gönlümüzü taşın altına koyacağız. Yılmayacak, cesur olacağız. Çok çalışıp çok üreteceğiz" yorumunu yaptı.