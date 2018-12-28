Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Canlı ve güncel gram tam çeyrek altın fiyatları 28 Aralık

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu günün en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Kültürümüzde oldukça önemli bir yeri olan ve döviz kurlarının aksine milletimiz tarafından daha çok benimsenmiş bir yatırım ve hediyeleşme aracı olan altın, haftanın son gününe nasıl başladı? Papaz Brunson'un tutuklanması ile birlikte artan döviz kurları altını da vurmuş ve fiyatlarda ciddi bir artış yaşanmıştır. Ancak daha sonra hükümetin izlediği ekonomi politikaları ve milletin dirayetli duruşu sayesinde kurda normalleşme sağlanmış ve bu normalleşmenin ardından altın fiyatlarında da ciddi düşüşler yaşanmıştı. Bugün geldiğimiz nokta da ise altın fiyatları uzun süredir normal seyrini sürdürmekte devam ediyor. Ufak çaplı düşüş ve çıkışlar olsa da rakamlar dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyor. Peki, 28 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

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