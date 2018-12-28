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Bir köy bu işi yapıyor! 150 liraya satılıyor...

'nın Aslanapa ilçesinde kış aylarının başlamasıyla asırlardır devam eden geleneğinin başladığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 12:21
Bir köy bu işi yapıyor! 150 liraya satılıyor...

Aslanapa ilçesine bağlı köylerde, köy odalarında hafta sonları sırayla yapılan geleneği, gençlerinde katılımı sağlanarak devam ediyor.

bölgesinde yöresel yemeklerin başında "kaz tiridi"nin geldiğini ifade eden Aslanapa Çamdibi köyü İmam Hatibi Davut Berber, "Yöremizde yetişen lezzetli kazlar haşlandıktan sonra suyu, yufkanın üzerine sıcakken dökülür. Üzerine de kaz eti serpiştirilir. Böylece mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Köy odalarımızda kaz tridi yenir. Yemekten sonra 2 saat sohbet etmek orunludur. Bu kurallara uymayanlara ceza verilir. Cezalar Osmanlı döneminde olduğu gibi eski usül verilir ve ağır olur. Odalarda düzenlediğimiz kaz tridi etkinliği aslında bir kültürdür. Asırlardır devam eden bu kültürü biz bölgemizde yaşatmaya devam ediyoruz. " dedi.

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Bir köy bu işi yapıyor! 150 liraya satılıyor...
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