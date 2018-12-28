Bir tonluk bomba ses hızını 1.5 kat aştı

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Türkiye, taşıyıcı kızakla bir ton ağırlığa sahip kısmi delici özellikteki MK-84 genel maksat bombası ile savunma sanayiinde bir ilke imza attı. Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı HABRAS'ta önemli bir test yapıldı. 2 bin metre uzunluğu ile Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattında ilerleyen bir tonluk bomba MK-84, ray üzerinde ses hızının yaklaşık 1.5 katına ulaştı. MK-84 saatte bin 850 kilometre hızla bir metrelik çelik donatı ile güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi. Testin başarıyla sonuçlandığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS altyapısında tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı. Savunma sanayiimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu" açıklamasında bulundu.HABRAS açılmadan önce yurt dışında gerçekleştirilmek zorunda kalınan testler, ev sahibi ülke tarafından takip ediliyordu. HABRAS ile birlikte testlerin gizliliği korunmuş oldu. HABRAS benzeri altyapılar ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi kendi silah sistemlerini geliştiren az sayıda ülkede bulunuyor.