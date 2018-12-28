Devletten Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 'e dönene bin TL katkı

Çalışanlara emeklilikte ikinci maaş yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımda yeni düzenlemeler yapıldı.

ARTIK 3 YILDA BİR OTOMATİK KATILIM

Buna göre; sistemden ayrılan çalışanların 2 yılda bir otomatik olarak yeniden sisteme dahil edilebilmelerine ilişkin madde, 3 yıl içinde bir defalığına olacak şekilde yeniden düzenlendi.

GERİ DÖNENLERE BİN TL!

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu süreyi 1 yıla kadar azaltabilecek, 5 yıla kadar artırabilecek. BES'e işverenleri tarafından otomatik dahil edilen çalışanlardan, cayma hakkını kullananlara, istedikleri zaman sisteme yeniden dahil olabilme imkanı da getirildi.