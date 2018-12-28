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Devletten Sistemi () 'e dönene bin TL katkı

Sistemi otomatik katılım yönetmeliği ile ilgili değişikliğe gidildi. Çalışanlar için emeklilikte ikinci maaş yolunu açan 'te cayma hakkını kullanan bireyler üç yıl içerisinde geri dönebilecek, bakanlık ise bu süreyi 5 yıla kadar uzatma hakkında bulunabilecek. BES'e geri dönme hakkını kullanan bireyler ise bin liralık başlangıç devlet katkısından faydalanabilecekler.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 09:34
Devletten Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 'e dönene bin TL katkı

Çalışanlara emeklilikte ikinci maaş yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımda yeni düzenlemeler yapıldı.

ARTIK 3 YILDA BİR OTOMATİK KATILIM

Buna göre; sistemden ayrılan çalışanların 2 yılda bir otomatik olarak yeniden sisteme dahil edilebilmelerine ilişkin madde, 3 yıl içinde bir defalığına olacak şekilde yeniden düzenlendi.

GERİ DÖNENLERE BİN TL!

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu süreyi 1 yıla kadar azaltabilecek, 5 yıla kadar artırabilecek. BES'e işverenleri tarafından otomatik dahil edilen çalışanlardan, cayma hakkını kullananlara, istedikleri zaman sisteme yeniden dahil olabilme imkanı da getirildi.

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Devletten Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 'e dönene bin TL katkı
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