Doğa ile öğretmenlerin sağlığı ‘tamam’

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Doğa Sigorta, 280 bin üyesi bulunan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alanında işbirliğine gitti. 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' ürününden Ankara ve İstanbul'daki 21-45 yaş grubundaki İLKSAN üyeleri ve yakınları için yıllık 690 lira, diğer illerdeki öğretmenler yıllık 550 lira primle faydalanabilecek. Gerçekleşen işbirliği kapsamında İLKSAN üyelerinin ve aile bireylerinin Doğa Sigorta'nın 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' daha uygun fiyatlarla sahip olması sağlanırken, ayrıca İLKSAN üyeleri, aile olarak sigortalanmak istediklerinde de ilave %5 aile indiriminden faydalanabilecekler.