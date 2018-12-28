Ferdi kaza sigortası ile geride kalanlara güvence

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de ölüm nedenleri arasında kazaların beşinci sırada yer aldığını ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "2017 yılı verilerine göre kaza nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bine yaklaşıyor. Bu da günde yaklaşık 20 kişinin kaza nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Son derece yüksek bir rakam. Kazalar, aileleri de maddi ve manevi olarak etkiliyor. Kaza sonrasında sigortalının vefat etmesi veya sakat kalması durumunda devreye giren sigorta, sigortalının kendisine ya da yakınlarına ödeme yaparak, oluşabilecek mağduriyetleri asgari seviyeye indiriyor ve ailelerin yükünü bir nebze azaltıyor" ifadesini kullandı.Ray Sigorta, müşterilerin karşısına geliştirilmiş ferdi kaza ürünü Ferdi Ray sigortası ile çıkıyor. Vefat, kaza sonucu olabilecek bir sakatlık durumunda ödeme yapan Ferdi Ray sigortası aynı zamanda doktor ücreti, ilaç, radyografi, hastane ve diğer tedavi masraflarını poliçede belirlenen kapsamda sigortalıya ödüyor. Bunun yanında, sigortalının birlikte yaşadığı aile bireylerinin, hizmetkarlarının, varsa evcil hayvanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar da poliçe kapsamında güvence altına alınıyor. Ray Sigorta, Ferdi Ray sayesinde sigortalıların sadece başına gelebilecek olumsuzluklarda değil, poliçe boyunca yanında oluyor. Ferdi Ray poliçesi ile sigortalılar hem konut hem de araçları için asistans hizmetlerinden faydalanabiliyor.