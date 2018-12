KOBİ’ler için tasarruf etmenin sırrı dijitalleşme

BUGÜN NELER OLDU

KOBİ'lerin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmaları ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla; Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve TOBB'un himayesiyle düzenlenen 'Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki son etkinliği, Vodafone ve Akbank ana sponsorluğunda, "KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat" temasıyla İzmir'de gerçekleştirildi. 64'üncüsü düzenlenen etkinlikte, işletmelerin Dijital Skor'larını nasıl yükseltebilecekleri, e-ihracat ve dijital dünyada pazarlama teknikleri masaya yatırıldı. EticaretSEM ve Eticaret Merkezi tarafından İzmir Hilton Otel'de gerçekleştirilen buluşmada, KOBİ'lerin dünyada dijitalleşme ile birlikte yaşanan hızlı dönüşüme neden ve nasıl ayak uydurması gerektiği konusu ele alındı. Bu kapsamda, işletmelerin dijital skorlarını nasıl yükseltebilecekleri, e-ihracat süreçlerine dahil olarak sınırlarını nasıl ülke dışına taşıyabilecekleri ve dijital dünyada uygulayabilecekleri pazarlama tekniklerinin ne olduğu ve verimliliklerini nasıl artırabilecekleri konuları masaya yatırıldı. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Vodafone KOBİ Satış Bölüm Direktörü Yusuf Aysal ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir'in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik Ekonomist Moderatör Buse Biçer'in sunuculuğunda çeşitli panel ve konuşmalarla devam etti.Toplantıda TOBB Yönetim Kurulu adına kürsüye çıkan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, artık rekabet üstünlüğünün, bilimsel bilgiyi ekonomik kazanca dönüştüren ve teknolojiyi kullanan kadar, üretebilen ülkelerde olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemiz özelinde ekonomik kalkınmanın dinamosuna baktığımızda karşımıza girişimlerin yüzde 99.8'ini oluşturan KOBİ'ler çıkıyor. İstihdamın da yüzde 73'ünü sırtlayan KOBİ'lerin geleneksel aile işletmelerinden çıkarak teknoloji kullanma düzeylerini artırmaları gerekiyor. Teknolojik yeteneklerini yükseltmeye çalışan KOBİ'lerin, merkezi ekonomi yönetimi tarafından da desteklendiğini memnuniyetle görüyoruz. Tabii unutulmaması gereken önemli bir konu var, daha teknolojik olacağız diye, plansız bir şekilde teknoloji yatırımları yapmak, yarardan çok zarar getirebilir. İşletmenin teknolojik yapısal dönüşümüne geçmeden önce iyi bir ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Bizim Oda olarak da hedefimiz, bu süreçleri izleyecek işletmelerimize rehberlik etmek, uzman desteği vermek ve yenilik yapması için cesaret vermek. Günümüzde klasik aile işletmelerinin başına geçen ikinci ve üçüncü kuşak yöneticilerin de çok büyük değişimler yarattığına inanıyorum. Dijital dünya ile iç içe olan Y kuşağı aslında bizim gibi kuruluşlardan cesaret alırken, bizlere de yeni projeler için ufuk açıyor."Açılışkonuşmalarının ardından etkinliğin ilk panelinde, Vodafone KOBİ Satış Bölüm Direktörü Aysal'ın moderatörlüğünde, "Başarılı KOBİ Örnekleri" başlığı altında Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, Baret Kişisel Donanım Ürünleri Genel Müdürü Erkan Kalaycıoğlu ve Yağcılar AŞ Genel Müdürü Hüseyin Yağcı ile Sabah Gazetesi KOBİ ve Teknoloji Editörü Metin Can, gelişen dijital sektörlerde geçen yolculukları hakkında paylaşımlarda bulundu. Teknoloji Buluşmaları'nın "Fintechler KOBİ'lerde Dijital Dönüşümün Neresinde" başlıklı ikinci panelinde Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut Çatalkaya moderatörlüğünde, Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan ve Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, teknolojinin paralelinde gelişen e-ticaret süreçlerini ele aldı. Buluşmanın "E-ihracat ve Fırsatlar" konulu üçüncü panelinde ise NTV Ekonomi Programı Sunucusu Sami Altınkaya eşliğinde ePTTAVM. com CEO'su Hakan Çevikoğlu, Eticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Birkan Babakol bir araya gelerek, dünya çapında büyük bir hızla değişen e-ticaret dengeleri ve sanal pazar yerlerini masaya yatırdı.Panelin ardından İzmirli KOBİ'lerin dijital skor ölçümleri yapıldı ve Sahibinden.com Yüksek Kıdemli Reklam Ürün Pazarlama Uzmanı Vahap Yaramış, Hepsiburada İş Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, Mikro Yazılım Satış Müdürü Tolga Dokuzer ve Entegra'nın Kurucusu Murat Dişkıran da birer konuşma yaparak e-ticaret trendlerini izleyicilere aktardı.Organizasyonunöğleden sonraki bölümünde düzenlenen "E-İhracat İle Yeni Dünya" panelinde ise Sami Altınkaya moderatörlüğünde, Ticimax Kanal Satış Yöneticisi Gamze Berçinli, 3Gen Teknoloji CEO'su Engin Özgen ve DBI Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Bahar Odacıoğlu ve Eticaret Merkezi Direktörü Mehmet Erdemi, sınır ötesi e-ticaret fırsatlarını ele aldı. Panelin ardından ActionCOACH Türkiye İşletme Koçu Ayşegül Akşak, Kariyer.net Kıdemli Özel Müşteri Yöneticisi Cem Yar da e-ticarette strateji ve planlama konuları hakkında birer konuşma yaparak katılımcılara dijital alanda işlerini büyütmeleri adına tavsiyelerde bulundu. Etkinlik TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Buluşmaları'nın Kurucusu Merter Özdemir'in konuşması ile sona erdi. 20 Aralık Perşembe günü İzmir Hilton Otel'de gerçekleşen Teknoloji Buluşmaları'nın ana sponsorları Vodafone ve Akbank, organizasyon partnerleri TOBB, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, EticaretSEM ve Eticaret Merkezi olmak üzere, Markafoni, Ptt Kargo, Select, Sahibinden.com, Hepsiburada,Ticimax, Paybyme, Dijital Yol, Pegasus, Dorabase, Ciner Grubu, Kariyer. net, Mikro Yazılım, Entegra, DBI Yazılım, Tek Kılavuz, Karnaval Medya, Endeavor Türkiye, AjansTR ve Kriweb de etkinliğe önemli desteklerde bulunan sponsorlar.Yaptığı konuşmada, Vodafone olarak TOBB işbirliği ile başlattıkları KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi projesinin, Türkiye'nin il ve sektör bazında dijitalleşme karnesini ortaya koyacağını vurgulayan Vodafone KOBİ Satış Bölümü Direktörü Yusuf Aysal, şunları söyledi: "Proje kapsamında şimdiye dek 8 ilde dijitalleşme eğitimleri düzenledik, KOBİ'lerimize danışmanlık ve mentorluk desteği sağladık. Gelecek yılın sonuna kadar hedefimiz tüm Türkiye'yi dolaşmış olmak. Bu proje, ülkemizde çok daha rekabetçi bir yeni nesil özel sektörün oluşmasına da önemli katkılar sağlayacak. Proje kapsamında Anadolu'da dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak isteyen KOBİ'lerin ve illerin Dijital Skor'larını hesaplıyoruz. Bu skor işletmelerin ve illerin dijitalleşme seviyelerini ortaya koyuyor. Örneğin İzmir'de faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre kentin Dijital Skoru'nu 75 olarak belirledik. Dijital skorunu hesaplatan firmalara, sonuçlarına göre kendilerine özel sunduğumuz çözümlerimizle, daha fazla nasıl tasarruf sağlayabilecekleri, operasyonel verimliliklerini nasıl artırabilecekleri konusunda anlık bir rapor da iletiyoruz. Bir yol haritası niteliği taşıyan bu rapor sayesinde, KOBİ'lerimizin dijitalleşme yolunda atacakları adımları hızlandırmalarına destek oluyoruz. Bu projenin, dokunduğumuz işletmeler sayesinde illerin ve Türkiye'nin dijitalleşme seviyesini artıracağına ve ülkemizin rekabet gücüne güç katacağına inancımız tam. Vodafona olarak, dijital iş ortakları olduğumuz işletmelerimize sunduğumuz uçtan uca çözümlerle, Türkiye'deki her ölçekten işletmeyi geleceğe hazırlamayı sürdüreceğiz."