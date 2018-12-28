LNG rekabeti Türkiye’ye yarayacak

BUGÜN NELER OLDU

Schneider Elektrik Türkiye Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer'in elinden 'Pozitif Enerji Ödülü'nü alan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, dünyadaki enerji sektörü ve bunun Türkiye'ye etkileri hakkında bilgi verdi. Dünya enerji coğrafyasının hızla değiştiğini belirten Birol, "2000'li yılların başında tüketimde ilk 3 sırayı ABD, Çin ve Avrupa paylaşırken bugün sıralama Çin, ABD, Hindistan şeklinde değişti. 2030'da Avrupa, Afrika'nın altına yani beşinci sıraya inecek. ABD, Rusya ve Suudi Arabistan ile birlikte dünyada ilk 3'e girdi. 2019'da özellikle gazda ABD makası açarak bir numara olacak" dedi. Dünyada ticaretin hızla sıvılaştırılmış gaza (LNG) kaydığının altını çizen Birol, "Boru hatları ile taşınan doğalgaz ile LNG rekabeti kızışıyor. Avrupa, gazda Rusya'ya bağımlılıktan kurtulacak. Rekabet, Türkiye'nin de elini rahatlatacak. Boru hattından aldığı gazın fiyatı konusunda pazarlık gücü artacak. Gazın yüzde 90'ı sıvı halde tankerle taşınır olacak" diye konuştu. LNG'nin şampiyonlar liginde ABD, Avustralya ve Katar olduğunu dile getiren Birol, eskiden 5 ülkenin LNG ihraç ettiğini, bugün ülke sayısının 55'e çıktığını kaydetti.Petrolde önümüzdeki dönemde oyunun adının fiyat oynaklığı olacağını dile getiren Birol, ABD'de kaya petrolü için 45-50 dolar varil fiyatının yeterli hale geldiğini ifade etti. Türkiye'nin cari denge açığında petrol ve gazın payının azalacağını anlatan Birol, yenilenebilir enerjiye dikkat çekti. Türkiye'nin güneş ve rüzgâr enerjisi ihalelerinde doğru adımlar attığına dikkat çeken Birol, "İhalelerde güneş ve rüzgâr enerjisiyle ilgili teknolojinin Türkiye'ye getirilmesi, üretim yapılması şartı konuldu. Bu adım, Türkiye'ye güneş panelleri ve rüzgâr güllerinde teknoloji kazandıracak" ifadelerini kullandı.SchneıderElectric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, piyasalarda bir normalleşme gördüklerini belirterek, "Bu normalleşme sürecini ekimde hissetmeye başladık" dedi. Türkiye'de, 3 fabrikada bin 800'den fazla çalışanı bulunduğunu aktaran Tuncer, şirketin 27 milyar euro ciroya sahip olduğunu ve bunun yüzde 5'ini Ar-Ge'ye yatırdıklarını dile getirdi. Türkiye'de anahtar, priz, trafo, orta gerilim panoları ve bir kısım ekipman üretimi yaptıklarını anlatan Tuncer, "Türkiye'de net ihracatçıyız. 2017 verilerine göre Schneider Electric Türkiye en çok ihracat yapan ilk 100 firma arasında. Sektörde 7'nci sırada. 80'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu.ABD, Avrupa ülkeleri ve Japonya'da nükleer santral iştahının azaldığını belirten Birol, "Bu ülkeler yeni nükleer santral inşa etmeme kararı aldı. Şu anda Çin, Hindistan ve Rusya hızla nükleer santral yapıyor. Dünyada yapımı süren 60 nükleer santralın yüzde 40'ı Çin'de bulunuyor" dedi.