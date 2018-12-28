Milyonlara müjde

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, milyonlarca kişiyi ilgilendiren üç önemli düzenlemeyi hayata geçirdi. Katılımcı sayısı 7 milyona ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni yılla birlikte yeni dönem başlıyor. BES'ten ayrılanlar 3 yıl içinde sisteme tekrar dahil edilecek. 18 yaşını doldurmayanlar da BES'lenecek. Köprü cezalarına af öngören yasa tasarısı kabul edildi. Cezasını ödeyen vatandaşa parası iade edilecek. Trafik cezaları da 2019'da artmayacak. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını 31 Aralık'a kadar ödeyenin gecikme cezası silinecek.BES'te yeni dönem başlıyor. 1 Ocak itibarıyla cayma hakkını kullananlar için daha önce 2 yıl olan zorunlu geri dönüş süresi 3 yıla uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı süreyi 1 yıla kadar azaltabilecek, 5 yıla kadar artırabilecek. Yeni yılda, 5-9 çalışana sahip 283 bin şirket sisteme dâhil olacak. Sisteme geri dönüş imkânı tek seferle sınırlandırıldı.İşverenin tercihine bırakılmak suretiyle sisteme erken girişlere imkân tanındı. Çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde, emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınacak. Dün itibarıyla emeklilik planına dahil edilmesi gereken çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde ise 1 Ocak 2017 tarihi esas alınacak.Çalışan sıfatı haiz olmak kaydıyla 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecek. İşverenlere de sisteme dahil olmaları için 2 ay süre tanınacak. Şu anda BES'e katılımcı sayısı 6.9 milyon, toplanan fon miktarı da 86.7 milyar TL.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının gecikme cezalarına ilişkin açıklama yaptı. 1 Ocak 2012'den beri uygulanan GSS'den faydalananların oranının yüzde 99.1 olduğunu belirten Selçuk, GSS prim borçlarını 31 Aralık'a kadar ödeyenlerin gecikme cezasının silineceğini açıkladı. Selçuk, şunları kaydetti: "31 Aralık 2018 tarihine kadar söz konusu prim borçlarının ödenmemesi halinde bu borçlara geçmişe yönelik gecikme cezası ve gecikme zammı ekleneceği için vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişimde sağlanan bu imkânı kaçırmasın."Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi önceki gün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezaları uygulanmayacak, ödeyenlere iade edilecek. Cezalar 2019'da artırılmayacak. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek. Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler bu kapsama dahil ediliyor. Emniyet'in POLSAN'ı güçlendiriliyor.