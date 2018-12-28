Otomatik Katılım’da Halk Emeklilik’ten ‘sağlık’ avantajı

BUGÜN NELER OLDU

Halk Emeklilik, yılbaşında katılımcılarına bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Otomatik Katılım'a Halk Emeklilik ile dahil olan tüm firmaların çalışanları ve mevcut OKS müşterileri tamamlayıcı sağlık sigortasını (TSS) tüm Halkbank şubelerinden %20 indirimli olarak alabilecek. Özel sağlık sigortasına önemli bir alternatif sunan Halk Sigorta SigorTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigortalılar SGK ve aynı zamanda Halk Sigorta ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık hizmetleri için "fark" ödemek zorunda kalmıyor, fark ücretini sigorta şirketi üstleniyor. Halk Emeklilik tarafından sağlanan %20'lik indirimle beraber; son derece kapsamlı olan tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortasına güçlü ve hesaplı bir alternatif olarak yer alıyor. Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, yılbaşından itibaren geçerli olacak kampanya için şu açıklamalarda bulundu: Bireysel emeklilik tarafında defalarca kanıtladığımız hizmet kalitemizi, bizi tercih eden müşterilerimize sunduğumuz avantajlarla pekiştiriyoruz."