HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > ÖTV Uygulama Genel Tebliği'nde değişiklik

Uygulama Genel Tebliği'nde değişiklik

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 10:16

ANKARA (AA) - Özel tüketim vergisi (ÖTV) mükellefleri için Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası müracaat şartları ve sertifika talebinde düzenlemeye gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No: 4) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası almak isteyen ÖTV mükelleflerinden, müracaat tarihinden önceki en az son bir takvim yılı itibarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye teslim lisansı olan, depolama tank kapasitesi 250 bin metreküp ve üzerindeki havalimanlarında faaliyette bulunanlar, ilgili vergi dairesine gereken teminat tutarını yüzde 100 artırımlı vermeleri ve diğer müracaat şartlarını da taşımaları koşuluyla sertifika talep edebilecek.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖTV Uygulama Genel Tebliği'nde değişiklik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN