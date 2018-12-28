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Sahte kurye numaralarına dikkat! Dakikası 215 lira...

Hürriyet Gazetesi'nden , bugün dolandırıcıların son yöntemi olan sahte kurye numalarına dikkat çekti. Dolandırıcıların aradıkları numaraya kendilerini kurye olarak tanıttıklarını ifade eden Levent, sahte kuryelerin bu yöntemle daha sonra aradıkları kişileri 0900...lü başka bir numaraya yönlendirerek, vatandaşları 7 saniyesi 25 , dakikası 215 lira olan bir telefon görüşmesiyle karşı karşıya bıraktıklarını belirtiyor. İşte Sefer Levent'in yazısı...

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 12:06
Sahte kurye numaralarına dikkat! Dakikası 215 lira...

Dolandırıcılık yöntemleri bitmek tükenmek bilmiyor. Bir okurumun başına gelen son olay gerçekten 'yok artık' dedirtecek cinsten. Olay şöyle gelişiyor. Okurumun cep telefonunu bilmediği bir numara arıyor. Okurum açıyor. Karşıdaki ses kurye olduğunu kendisine bir paket getirdiğini ancak adresinde bulamadığını paketi kime bırakabileceğini soruyor. Okurum tam, "Ben evdeyim ama paketi kapı görevlisine de..." derken telefon kapanıyor. Tekrar aranmayınca bu kez okurum kendisini arayan numarayı arıyor.

DAKİKASI 215 LİRA

Bu kez devreye bir bant kaydı giriyor. Kayıttaki ses, "Kuryelerimiz bu numaradan aranamamaktadır. Sorun yaşıyorsanız lütfen 0900..... nolu telefonu arayın diyor. Okurum da kendisine verilen 0900....'lü telefonu arıyor. Bu kez yeni bir bant kaydı karşısına çıkıyor. Telefonda dakikalarca bekletiliyor. Neden sonra farkediyor ki aradığı telefonun 7 saniyesi 25 TL! Yani 1 dakikası yaklaşık 215 lira. Olmayan paketin peşinde dakikalarca telefonda bekletilen okuruma bu işin faturası ise yaklaşık 1200 TL. Şikayetler ise boşuna. Dolandırıcıların izini bulmak ne mümkün. Yaygınlaştığı anlaşılan bu yönteme karşı, aman dikkat!

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Sahte kurye numaralarına dikkat! Dakikası 215 lira...
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