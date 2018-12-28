HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının reklamları yasaklandı!

Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının reklamları yasaklandı!

Ticaret Bakanlığınca, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarıyla hizmetlerinin reklamlarına yasak konuldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 11:56
Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının reklamları yasaklandı!

Bakanlığın Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamlarının yanı sıra yasa dışı bahis, kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamayacak.

Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarıyla hizmetlerinin reklamına yer verilemeyecek. Her türlü ateşli ve ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamı yayınlanamayacak.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Hepsi tek seferde ele geçirildi

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının reklamları yasaklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN