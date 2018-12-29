2019 bereketiyle geliyor 2 milyarlık yılbaşı

BUGÜN NELER OLDU

2018'de ekonomik saldırıların hedefi haline gelen ve bunları bertaraf etmeyi başaran Türkiye, 2019'u bereketle karşılamaya hazırlanıyor. Yılbaşına son üç gün kala turizmden perakendeye, ulaştırmadan yeme-içme sektörüne büyük bir hareketlilik yaşanıyor.31 Aralık'ın Pazartesi gününe gelmesiyle birlikte 4 günlük yılbaşı tatilini fırsat bilen yerli turist, kayak otelleri başta olmak üzere, Kapadokya, Antalya ve Kıbrıs'a akın ederken, yabancı turistler de yeni yılı İstanbul'da kutlamaya hazırlanıyor. Yaşanan canlılığın turizmde 700 milyon, ulaştırmada 250 milyon, perakendede ise 1 milyar liralık ekonomik hacim oluştacağı öngörülüyor.Yerli turistin gösterdiği yoğun ilgi gösterdiği kayak bölgelerinde otellerin dolulukları yüzde 100'ü bulurken, İstanbul, Antalya ve Kapadokya'da ise doluluklar yüzde 90'lara ulaştı. Yılbaşında Kıbrıs otelleri sanatçılı programlarla öne çıkarken, yurtdışı turlarda 3 gece 3 günlük turlar ve yakın bölgeler tatilcinin tercihi oldu. Sanatçılı programlarda 3 günlük paketler 3 bin ila 15 bin TL arasında değişirken, kayak otellerinin yılbaşı fiyatları 2 bin ila 12 bin TL seviyelerinde satıldı. Yurtdışı turlarda ise ortalama 199 euro olarak şekillendi.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu dönemde yaklaşık 250 bin yerli turistin paket turlarla tatil aldığını, bireysel alımlarla birlikte bu rakamın 500 bini bulacağını söyledi. Bağlıkaya, 4 günlük tatil boyunca yerli turistin yaklaşık 700 milyon liralık hacim oluşturacağını kaydetti. İstanbul Turizm Derneği (İSTTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz da, yılbaşı için yerli turistin kayak bölgeleri kayak bölgeleri, Antalya ve Kıbrıs otellerini tercih ettiğini, yabancı turistin de İstanbul'a akın ettiğini ifade etti. Korkmaz, "İstanbul'daki otellerin dolulukları yüzde 90'ın üzerinde. Bunun yüzde 80'ini ise Avrupalı turistler oluşturuyor. Avrupalı Noel'ini İstanbul'da kutluyor" dedi.Palandöken Ejder A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Uygur, aralık ayının ilk haftasından beri dağ otellerinin yüzde 80 doluluk ortalamasına ulaştığını söyledi. Uygur, "Yılbaşı rezervasyonları ise çok erken başladı. Yılbaşı için rezervasyonlar yüzde 99'u bulmuş durumda" dedi. Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya da, Dedeman Palandöken otelinin yılbaşını full karşılayacağını söyledi.Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, yılbaşı öncesi hediyelik alışverişinin perakende sektörüne büyük bir canlılık getirdiğini söyledi. Öncel, aralık cirolarında yüzde 80 artış beklediklerini kaydetti. Öncel, "Yılbaşı alışverişi özellikle hediyelik eşya satışlarına çok olumlu yansıyor. Bir haftalık satış aralık ayını kurtarabiliyor. Hediyelik olarak çocuklar için oyuncak ve kıyafet, kadınlar için kozmetik, parfüm, eşarp, çamaşır, mücevher, erkekler için ise gömlek, kravat, kalem, ofis malzemeleri ağırlıkla tercih ediliyor" dedi.Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, 4 günlük yılbaşı tatilinin ulaştırma sektörüne de can verdiğini kaydetti. Yıldırım, "Bu dönemde özellikle 3 ila 8 saatlik kısa mesafelerde yoğun bir hareketlilik var. Bu hareketlilik otobüs sektöründe yaklaşık 50 milyon liralık hacim oluşturuyor" dedi. Havayolunda da yoğun bir trafiğin olduğunu anlatan Yıldırım, bu alanda da 180 milyon liralık hacim oluşacağını belirtti.