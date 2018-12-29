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Aralarında 45 kanser ilacının da bulunduğu 413 ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle ilgili yazılı açıklama yaptı.Selçuk, düzenlemeyle 22'si yurt dışı, 45'i kanser olmak üzere toplam 413 ilacın geri ödeme listesine ilave edildiğini belirterek, bu ilaçlardan 13'ünün daha önce Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurtdışından temin edildiğini, düzenlemeyle bu ilaçlara doğrudan erişim imkanı doğduğunu vurguladı.