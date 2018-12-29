İthalat tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğlere göre, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşyayla ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususlar düzenlendi.

Hassas ürünlerde, maktu gümrük vergileri yüzde 30 azaltıldı, nispi gümrük vergileri ise İthalat Rejimi Kararı eki II ve III sayılı listelerde "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden 3,5 puan indirildi. 50 ile 63'üncü fasıllar arasında yer alan hassas ürünlerde, İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden yüzde 20 indirim yapıldı.

Tercihli tarife uygulaması sonucunda nispi vergi oranlarının yüzde 1 veya daha az olması, maktu vergilerin 2 avro veya daha düşük kalması durumunda, "Gelişme Yolundaki Ülkeler" için gümrük vergisi askıya alındı.

GTS kapsamında tavizden faydalanan ülke menşeli bir eşyanın ithali, benzer ya da doğrudan rakip bir eşyanın yerli üreticisi için ciddi zorluk ya da tehdit yaratırsa ilgili ülke menşeli bu eşya için belirlenen gümrük vergisi oranı yeniden yürürlüğe konulabilecek. Bakanlıkça dış ticaretteki gelişmeler göz önüne alınarak ülke/ürün bazında tavizler kaldırılabilecek.

Türkiye, Gümrük Birliği'nin etkin işleyişini teminen, GTS kapsamında gerekli düzenlemeleri yapma hakkını saklı tutmak kaydıyla Avrupa Birliği'nin (AB) konu hakkındaki düzenlemelerini esas alacak ve bu çerçevede mevzuatında gerekli uyumlaştırmayı yapacak.

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ ile de Türkiye'deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını, modernizasyonlarını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları ham madde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlere düşük gümrük vergisiyle erişimlerinin sağlaması amaçlanıyor.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında düzenlemede belirtilen maddelerin ithaline ilişkin kota dağıtımı usul ve esaslarını belirledi.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ ile de ilgili sözleşme hükümleri uyarınca kimyasal maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ uyarınca, deri ve tekstil ürünlerinin riske dayalı denetim sistemi yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin hususlar tespit edildi.

Öte yandan, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ'e göre, kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye ihracatı için talep edilen nihai kullanım sertifikaları Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce kayda alınacak.